Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Gol yememek ve uzun zaman sonra kendi evimizde kazanmak çok önemliydi." dedi.

Özdilek, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karakter ortaya koyan futbolcularını yürekten tebrik ettiğini söyledi.

Enteresan bir müsabaka olduğuna dikkati çeken Özdilek, "Milli takım arasında rakibimizle ilgili analizler ve çalışmalar yaptık. Golü de duran toptan bulduk. İlk devre kısır bir müsabaka oldu. İkinci yarı itibarıyla oyuna müdahil olarak coşkumuz arttı. Uzun zamandır evde kaybeden bir görüntümüz vardı. Bunu da lehimize çevirme adına bizde zaman zaman baskı yarattı. Ama ikinci yarıdaki iştahımız ve coşkumuz bizi rakip sahaya itti ve golü de öyle bulduk. Gol yememek ve uzun zaman sonra kendi evimizde kazanmak çok önemliydi." diye konuştu.

Özdilek, kazandıkları takdirde puansal ve moral anlamında yukarılara çıkacaklarının bilinciyle sahada mücadele ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Haklı bir galibiyet oldu. Oyuncularım maç içerisinde hiç vazgeçmediler. Sonuna kadar mücadele içerisinde oldular. Bütün pay oyuncularımın. Hepsine teşekkür ediyorum. Sıkışan oyunlarda özellikle öndeki oyuncuların atraksiyonları çok önemli. Oscar çok genç, dinamik ve geleceği olan oyuncu. Gole ihtiyacımız vardı. Orta saha yerine ön taraf değişikliği yaptık. Hafta içinde çalıştığımız golü bulmak bizi mutlu etti. Oyun içinde ve lig içinde iniş ve çıkışlar olacaktır. Ama 12. hafta 14 puanımız var. Kazandık ama bitmedi, mücadele devam ediyor. Seyircinin bizi pozitif anlamda desteklemesi biraz daha coşkulu oyuna itti. Önümüzde zorlu maçlar var. Geriye kalan 5 maçtan alabileceğimiz tüm puanları alıp, en azından ikinci yarıya daha sağlıklı ve eksiklikleri giderme adına daha doğru hamleler yapmak istiyoruz."

İsmail Kartal: "Duran toptan 4 dakika kala maalesef gol yedik"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, deplasmanda yenildikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Rakibe ilk yarı pozisyon vermediklerini anlatan Kartal, "İkinci yarıda paslarda biraz daha dikkatli ve üretken olabilseydik bir gol atıp öne geçebilirdik. Bunları yapamadığımız için de rakip takım taraftar desteğini de alarak son bölümde biraz üzerimize geldi. Biz de buna bir hamle yapmaya çalıştık. Ama duran toptan 4 dakika kala maalesef gol yedik. Oyunu buraya kadar getirip artık 4 dakika kala basit bir gol yiyerek mağlup olmamamız gerekiyordu." şeklinde konuştu.