Yukatel Denizlispor'da 9 futbolcu gitti, 11 geldi

Yeni sezonda korkulu rüya yaşamak istemeyen Yukatel Denizlispor kadrosuna 11 takviye yaptı. 9 isim ile yollarını ayıran Ege ekibinin 4 futbolcusu ile başka takımlara kiralandı

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur