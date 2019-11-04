Son Dakika Haberleri: Yukatel Denizlispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Yukatel Denizlispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Süper Lig'de dün sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, 11. haftada deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Yukatel Denizlispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Süper Lig'de dün sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, 11. haftada deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve koşunun ardından, top kapma ve şut çalışması yaptı. Antrenman yenilenme çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlığı geçen Hugo Rodallega ile dünkü maçla kart cezasını tamamlayan Cristian Sapunaru takımla idmana çıktı.

Sakatlığı bulunan Oscar Estupinan ise takımdan ayrı çalıştı.

Denizlispor, Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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