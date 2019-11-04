Yukatel Denizlispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve koşunun ardından, top kapma ve şut çalışması yaptı. Antrenman yenilenme çalışmasıyla sona erdi.

Süper Lig'de dün sahasında Demir Grup Sivasspor 'a 2-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor , 11. haftada deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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