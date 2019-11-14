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Yukatel Denizlispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 12. haftada 23 Kasım Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:08 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 12. haftada 23 Kasım Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, tam kadro idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koştu.
Yeşil-siyahlılar, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Ligde son 9 haftada 1 galibiyet alan ve sıkıntılı bir dönem geçiren Denizlispor, 11 puanla, 14. sırada yer alıyor.
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