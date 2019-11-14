Son Dakika Haberleri: Yukatel Denizlispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 12. haftada 23 Kasım Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yukatel Denizlispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 12. haftada 23 Kasım Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, tam kadro idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koştu.


Yeşil-siyahlılar, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Ligde son 9 haftada 1 galibiyet alan ve sıkıntılı bir dönem geçiren Denizlispor, 11 puanla, 14. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:08 Kaynak: AA
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