Yukatel Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

6 saat önce

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yukatel Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik ve şut çalışması yaptı.

Sakatlığı nükseden Tolgahan Acar antrenmana katılmadı, tedavileri devam eden Hadi Sacko, Isaac Sackey, Zakarya Bergdich ve Kibong Mbamba fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:36 Kaynak: AA
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