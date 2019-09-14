Son Dakika Haberleri: Yukatel Denizlispor'da hedef 3 puan
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Yukatel Denizlispor'da hedef 3 puan

10 dakika önce

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında yarın akşam Konyaspor'u konuk edecek.

Yukatel Denizlispor'da hedef 3 puan, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında yarın akşam Konyaspor'u konuk edecek. İlk 3 haftadır yüksek bir performans gösteren yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de şu ana kadar hiç gol yemeyen tek takım olarak 7 puanla üçüncü sırada yer alıyor.


Süper Lig'in 4. hafta müsabakasında yarın 20.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak olan Yukatel Denizlispor- Konyaspor maçında Horozların en büyük silahı defans hattı olarak görünüyor. İlk üç maçında gol yemeyen yeşil-siyahlılar aynı zamanda ilk üç maçında üç penaltı kurtaran 33 yaşındaki Polanyalı kaleci Adam Stachowiak dikkat çekiyor. Defansta Thiago Lopes'in cezası nedeniyle oynayamayacağı maçta Teknik Direktör Yücel İldiz'in defans hattında Mustafa Yumlu'ya görev vermesi bekleniyor. Orta sahada Radoslaw Murawski, İsmail Aissati ve Recep Niyaz ve ilk üç maçında dikkatleri üzerine çeken Gambiyalı genç oyuncu Modou Barrow'un, forvet hattında ise tecrübeli golcü Hugo Rodellega'nın oynaması bekleniyor.


Yukatel Denizlispor'un Konyaspor maçında oynayacak olan muhtemel ilk 11 ise şöyle:


Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Murawski, Mustafa Yumlu, Aissaiti, Recep Niyaz, Barrow, Rodellega. - DENİZLİ

Denizlispor, Konyaspor, Denizli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:51 Kaynak: İHA
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