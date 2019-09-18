Yukatel Denizlispor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
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Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü konuk olacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:52 Kaynak: AA
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü konuk olacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.
Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarını teknik direktörü Yücel İldiz yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda yeşil-siyahlı oyuncular, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
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