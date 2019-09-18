Son Dakika Haberleri: Yukatel Denizlispor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
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Yukatel Denizlispor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

24 dakika önce

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü konuk olacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Yukatel Denizlispor'da Kayserispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü konuk olacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.


Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarını teknik direktörü Yücel İldiz yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Isınma hareketleriyle başlayan idmanda yeşil-siyahlı oyuncular, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı.


Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Denizlispor, Kayserispor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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