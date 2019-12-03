Son Dakika Haberleri: Yukatel Denizlispor'da Kerem Can Akyüz kadro dışı bırakıldı
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor'da Kerem Can Akyüz kadro dışı bırakıldı - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor'da Kerem Can Akyüz kadro dışı bırakıldı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Kerem Can Akyüz, kadro dışı bırakıldığını kaydetti.

Yukatel Denizlispor'da Kerem Can Akyüz kadro dışı bırakıldı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Kerem Can Akyüz, kadro dışı bırakıldığını kaydetti.

Kerem Can Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeşil-siyahlı formayı giydiği 90 maçta sahada elinden geleni yaptığını belirterek, "Benim için çok farklı bir yerde olan Denizlispor'da, 29 Kasım'da Mehmet Özdilek'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldım." dedi.

Akyüz, "Bu karar doğrultusunda devre arası transfer dönemine kadar hiçbir antrenman ve maça çıkamayacağım söylenerek, diğer kulüplerle transfer görüşmesi yapabileceğim tarafıma bildirilmiştir." diye konuştu.

Maddi ve manevi fedakarlıklarının ardından kulüpten bu şekilde ayrılmayı hak etmediğini vurgulayan Akyüz, kendisine destek veren taraftarlara ise teşekkür etti.


Öte yandan, Akyüz'ün geçen sezondan kalan alacaklarını gerekçe göstererek Türkiye Futbol Federasyonuna başvurması nedeniyle kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Denizlispor'un 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Can Akyüz, forma giydiği 90 maçta 2 gol atıp 4 de asist yapmıştı. Akyüz bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta görev almıştı.

KEREM CAN AKYÜZ, Mehmet Özdilek, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı: Ofsaytı neden bileyim ki
Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! O da bıraktı... Süper Lig ekipleri sosyal medya üzerinden yayıncı kuruluşu eleştirdi Beşiktaş'ta Burak'a alternatif aranıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:55:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yukatel Denizlispor'da Kerem Can Akyüz kadro dışı bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]