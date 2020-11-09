Yukatel Denizlispor'da kötü gidiş sürüyor

Denizlispor, deplasmanda ise Medipol Başakşehir , Kasımpaşa , Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor , Çaykur Rizespor ve Galatasaray 'a konuk olacak.

Ligde sadece bir galibiyeti bulunan, oynadığı 7 maçta 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Denizlispor, 5 puanla 20. sırada yer alıyor.

Bu sezon Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında rakibini 2-1 yenerek umutlanan yeşil-siyahlı takım, daha sonra çıktığı Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor maçında kötü gidişi sonlandıramadı.

Lige 5-1'lik Göztepe mağlubiyetiyle başlayan Denizlispor, daha sonraki müsabakalarda Trabzonspor 'la 0-0 berabere kaldı, Fraport TAV Antalyaspor 'a 1-0 yenildi ve İttifak Holding Konyaspor karşısında sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

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