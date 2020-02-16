Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi 15 hafta sürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi 15 hafta sürdü - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi 15 hafta sürdü

7 saat önce

Süper Lig'in 8. haftası öncesinde Yücel İldiz'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Özdilek yönetiminde Yukatel Denizlispor, ilk 8 maçında 13 puan toplamasına rağmen galip gelemediği daha sonraki 7 karşılaşmada 3 puanda kaldı.

Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi 15 hafta sürdü, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftası öncesinde Yücel İldiz'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Özdilek yönetiminde Yukatel Denizlispor, ilk 8 maçında 13 puan toplamasına rağmen galip gelemediği daha sonraki 7 karşılaşmada 3 puanda kaldı.

Takımı Süper Lig'e taşıyan Yücel İldiz yönetiminde 2019-2020 sezonuna başlayan Yukatel Denizlispor, 7. haftanın ardından İldiz'le yollarını ayırdı. Yeşil-siyahlı ekip, daha sonra anlaştığı Mehmet Özdilek'le de dünkü Hes Kablo Kayserispor mağlubiyetinin ardından yola devam etmeme kararı aldı.

Ligde 22 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 24 puanı bulunan Ege temsilcisi, attığı 21 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü.

Yücel İldiz yönetiminde ilk 7 haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle sahadan ayrılan Yukatel Denizlispor, 6 gol atıp kalesinde 8 gol gördüğü süreçte 8 puan topladı.

Ege temsilcisi, Mehmet Özdilek yönetiminde çıktığı 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 15 kez fileleri havalandıran ve 22 gol yiyen yeşil-siyahlı ekip, 16 puan elde etti.

Son 7 haftada galibiyet yok

Özdilek'le ilk 4 haftada 3 puanda kaldıktan sonra yenilmediği 4 müsabakada 10 puan toplayan Yukatel Denizlispor, 15. haftada deplasmanda 2-1 kazanılan Trabzonspor maçının ardından istediği sonuçları alamadı.

Süper Lig'de galip gelemediği son 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrılan Ege temsilcisi, Özdilek yönetiminde çıktığı ilk 8 müsabakada 13 puan elde etmesine rağmen, sonraki 7 karşılaşmada 3 puanda kaldı.

Yücel İldiz'le ilk 7 haftada 1,14 puan ortalamasına ulaşan yeşil-siyahlı ekip, Özdilek yönetimindeki 15 maçta ise 1,07 puan ortalaması yakaladı.

24 futbolcuya şans verdi

Yukatel Denizlispor'da 24 farklı ismi oynatan Mehmet Özdilek, kaleci Adam Stackhowiak'a 15, Radoslaw Murawski'ye ise 14 maçta doksanar dakika şans verdi. Özdilek döneminde atılan 15 golde 8 futbolcunun imzası bulunuyor.

Bu süreçte yeşil-siyahlı ekipte Oscar Estupinan 4, Hugo Rodallega 3, Radoslaw Murawski ile Hadi Sacko 2, Mustafa Yumlu, Modou Barrow, Olcay Şahan ve Muhammet Özkal ise birer gol kaydetti.

Mehmet Özdilek, Yücel İldiz, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alexander Sörloth, Trabzonspor taraftarını mest etti
Son Dakika: Trabzonspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti Trabzonspor 9 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu! Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor! Canlı anlatım

Son Dakika Haberleri
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 19:37:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi 15 hafta sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]