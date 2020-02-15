Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Yukatel Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeşil siyahlı ekip ayrılıkla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

- Denizli