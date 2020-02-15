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Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
6 saat önce
Yukatel Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:03 Kaynak: DHA
Yukatel Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Yeşil siyahlı ekip ayrılıkla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.
- Denizli
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