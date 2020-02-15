Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.


Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbol takımının durumunun yönetim kurulunca değerlendirildiği belirtilerek, "Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


Özdilek, Yukatel Denizlispor'da 12 Ekim 2019'da göreve getirilmişti.

Mehmet Özdilek, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:06 Kaynak: AA
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