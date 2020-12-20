Yukatel Denizlispor'da Sagal ve Mustafa iddialı - Son Dakika

Yukatel Denizlispor'da Sagal ve Mustafa iddialı

20.12.2020 19:47
Yukatel Denizlispor'da Sagal ve Mustafa iddialı, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor'un sol kanat oyuncusu Angelo Sagal, basın mensuplarına karşılaşmayı değerlendirdi.

Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor'un sol kanat oyuncusu Angelo Sagal, basın mensuplarına karşılaşmayı değerlendirdi. Takım olarak sahada iyi bir mücadele örneği sergilediklerini kaydeden Sagal, "Bugün sahada farklı bir Denizlispor vardı. Bunu hep beraber başardık. İsteyerek, duruşumuzu değiştirerek, yaptığımız çalışmaları farklılaştırarak, daha iyiye getirerek bunu başardık ve galibiyeti alabildik. Ligde nerede olduğumuzun farkındayız, bunun da bir duruş ve değişikliği olması gerekiyordu. Hep beraber uyandık artık. Kaleci biraz şanslıydı. Önemli olan takımın kazanması, puanlar alması... Sonrasında bireyseller ortaya çıkar. Önceliğimiz takımın iyi olması, takım iyi olursa hepimiz iyi oluruz" dedi.

MUSTAFA YUMLU: HOCAMIZ ANALİZLER ANLAMINDA BENCE MUHTEŞEM

Denizlispor'un savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ise Aytemiz Alanyaspor'a karşı çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Takımdaki arkadaşlarımızın verdiği özverili mücadeleden dolayı hepsinin ayağına yüreğini sağlık. Kalede Cenk de çok iyiydi, maşallah çok iyi oynadı. Uzun zamandır oynamıyordu. Bugün çok iyi mücadele verdik. Çünkü vermemiz gerekiyordu. Bence ligin en iyi takımına karşı oynadık. Çünkü çok varyasyonları vardı. Farklı varyasyonları denediler. Yeni gelen hocamız analizler anlamında bence muhteşem. Geldiği günden bu yana rakip takımın futbolcularını çok analiz ettik. Kim nerede ne yapıyor, nasıl yapıyor, hangi oyun anlayışına geçerse biz ne pozisyon alacağız... İnanılmaz derecede bizi bilgilendirdi. En az 3-4 gün buna çalıştık ve sahada uygulamaya geçtik. Hocamızın söylediği şeylere çok güzel tepki verdik. Bu takıma karşı oynamak gerçekten zor. Son 20 dakika bu takıma karşı 10 kişi oynamak, bizim için fedakarlık gerekiyordu. Biz de bunu yaptık. Çok iyi mücadele yaptık. Çok iyi alanları kapattık. Yüzde yüz pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Bu takım büyük takımların hepsini çok rahat yendi. İnanılmaz pozisyonlara giriyorlardı. Bizim için 3 puan önemliydi. Bizim için kazanmak önemliydi" dedi."BAZI OYUNCULARIN PARA ALMADIKLARI İÇİN OYNAMADIKLARI KULAĞIMA GELİYOR"

Yumlu, telafisi olmayan haftalara girdiklerini, hafta içinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına gideceklerini ifade etti. Takım olarak alt sıralardan kurtulmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Yumlu, "Bazı oyuncuların para almadıkları için oynamadıkları kulağıma geliyor. Ben kendi adıma konuşayım. Yabancı oyuncuların bunlara hakkı var. Biri Arjantin'den biri Kolombiya'dan geliyor. Buraya para için geliyorlar. Çok doğal, biz de bu işi para için yapıyoruz. Puan tablosuna baktığımda içim acıyor. En son sıradaydık. Benim için para ikinci planda kalıyordu. Kendime yakıştıramıyordum. Eve gittiğimde rahat uyuyamıyordum. Bugün de sahada en iyi mücadeleyi verdiğimi düşünüyorum. Bu şehrin önde gelenlerine ve taraftarlara sesleniyorum; Biz sahada gerekeni yapacağız, onlar bizim yanımızda olsunlar. Sezon sonunda bu takımı rahat bir konuma getireceğimize inanıyorum. Her takımda maddi sıkıntılar oluyor. Para için oynamıyorlar denilen konular gerçek değil. Denizlispor'un ilerleyişinin devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Yumlu, Denizlispor, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor'da Sagal ve Mustafa iddialı - Son Dakika Spor


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