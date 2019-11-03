Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.
54. dakikada Yukatel Denizlispor'da Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
58. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan konuk ekipten Appindangoye'nin penaltı noktası çevresinden sert vuruşunda, top auta gitti.
67. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda, topu kaleci Stackhowiak uzaklaştırdı.
79. dakikada Lopes'in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Barrow'un, sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Samassa gole izin vermedi.
90+1. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı ikiye çıkarttı. Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Kone'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Stackhowiak'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 0-2.
Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.