Denizlispor-Sivasspor maçının ardından

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, "Bugün bizim galip gelmemiz gerekiyordu. Bizim yukarı sıraları zorlayabilmemiz açısından çok önemliydi." dedi.

Tandoğan, Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Takımın başında 5-6 gündür olduklarını hatırlatan Tandoğan, bu süreçte 2 maça çıktıklarını belirtti.

Tandoğan, Sivasspor'un iyi futbol oynayan ve deplasmandaki maçlarda üstünlük sağlayabilen bir takım olduğunu ifade ederek, "Bugün bizim galip gelmemiz gerekiyordu. Bizim yukarı sıraları zorlayabilmemiz açısından çok önemliydi. Oyuncu grubumuz bugün maça biraz durgun başladı. Oyun rakip takımın üstünlüğüyle başladı. Hem duran toplar, hem de kaybettiğimiz toplarla oyun ister istemez bizi zora soktu. Golü de şanssız yedik. Kimseyi suçlayacak değiliz. Kalecimiz Abdulkadir, bizim evladımız, kardeşimiz. İleride çok da iyi bir kaleci olacak. " değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda maça istekli ve arzulu başladıklarını anlatan Tandoğan, şunları kaydetti:

"Oyunun hakimi olmaya çalıştık. Çok fazla pas yaptık ve oyunun içinde kalmaya çalıştık. Oyuncu değişikliklerimizin ardından golü de bulduk. İki takım yorgunluğun etkisiyle boşluklar oluşmaya başladı. Bu dönemde yakaladığımız iyi pozisyonlar olsaydı, bugün ikinci golü bulup galip ayrılacaktık. Tabii ki çok üzgünüz. Kazanabilirdik. Birçok şeyden vazgeçmemiş bir oyuncu grubu var. Elimizden gelen her şeyi yapacağız."