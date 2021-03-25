Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
25.03.2021 19:53
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp açıklamasına göre, yeşil-siyahlı futbolcular, 3 günlük iznin ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idman, pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.
Yeşil-siyahlı ekibin antrenmanı öncesi, futbolculardan Hasan Ayaroğlu'nun doğum günü pasta kesilerek kutlandı.
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