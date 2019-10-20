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Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçından notlar

57 dakika önce

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 1-0 yenildikleri Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

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Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 1-0 yenildikleri Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Max Kruse ile Jailson, Yukatel Denizlispor maçında forma giyemedi. Sakatlıkları bulunan Dirar ve Kruse kadroda yer almazken, Jailson yedek soyundu.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal, bu oyuncuların yerine Denizli deplasmanında, sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Hasan Ali Kaldırım ile Serdar Aziz ve Garry Rodrigues'e ilk 11'de yer verdi.

Ayrıca sakatlığı geçen fakat maç eksiği bulunan Victor Moses yedekler arasında yer aldı.

Denizlispor'da Rodallega eksik

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe karşısında yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı.

Denizli ekibinde Hugo Rodallega sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı protokol tribününden Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile izledi.

Denizlispor, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:34 Kaynak: AA
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