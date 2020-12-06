Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika

Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçından notlar

06.12.2020 18:43
Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 11'inci haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Yeşil siyahlı ekip ile sarı lacivertliler, lig tarihinde 41'inci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki rekabette, Fenerbahçe 46, Denizlispor 4 kez sahadan 3 puanla ayrıldı, 10 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Denizlispor, Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 15 yıl önce aldı. Ege ekibi, 2005 yılında sahasında oynadığı karşılaşmada maçtan 2-0 galip ayrıldı. Yeşil siyahlı ekip ligde o maçın ardından rakibiyle oynadığı 12 karşılaşmada 4 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Kemal Ademi, Diego Perotti, Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Sinan Gümüş ve Harun Tekin maç kadrosunda yer almadı. Denizlispor'da ise sakatlıkları bulunan Özgür Çek, Sakıb Aytaç, Tiago Lopes ve Mathieu Dossevi kadroya dahil edilmedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 4-3 kaybettikleri maçın ardından 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Erol Bulut stoperde Lemos'un yerine Serdar Aziz, sol bekte Novak'ın yerine Caner, orta sahada Gustavo'nun yerine ise Mert Hakan'a, sol kanatta Perotti'nin yerine Ferdi'ye forma şansı tanıdı.Denizlispor Teknik Direktörü Kenan Atik ise geçtiğimiz hafta 3-3 berabere biten Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inden tek değişiklik yaptı. Takımın başında 2'nci maçına çıkan Atik, sol bekte sakatlığı bulunan Lopes'in yerine Bergdich'i görevlendirdi.

Karşılaşma öncesi stat çevresindeki binalara Denizlispor bayrakları asıldı ve taraftarlar binalardan maçı takip etmeye çalıştı.


Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Fenerbahçe, Ege, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika Spor


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