Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'in 11'inci haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Yeşil siyahlı ekip ile sarı lacivertliler, lig tarihinde 41'inci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki rekabette, Fenerbahçe 46, Denizlispor 4 kez sahadan 3 puanla ayrıldı, 10 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Denizlispor, Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 15 yıl önce aldı. Ege ekibi, 2005 yılında sahasında oynadığı karşılaşmada maçtan 2-0 galip ayrıldı. Yeşil siyahlı ekip ligde o maçın ardından rakibiyle oynadığı 12 karşılaşmada 4 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

Karşılaşma öncesi stat çevresindeki binalara Denizlispor bayrakları asıldı ve taraftarlar binalardan maçı takip etmeye çalıştı.