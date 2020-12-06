Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçından notlar

06.12.2020 19:07
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, geçen hafta 4-3 kaybettikleri Beşiktaş maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, geçen hafta 4-3 kaybettikleri Beşiktaş maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Erol Bulut, Denizlispor maçında Mauricio Lemos, Diego Perotti, Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın yerine Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Caner Erkin'e şans verdi.

Yukatel Denizlispor'un başında ikinci maçına çıkan teknik direktör Kenan Atik ise geçen hafta 3-3 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir müsabakasının ilk 11'inde 1 oyuncuyu değiştirdi. Tiago Lopes'in yerine Zakarya Bergdich mücadele etti.

Müsabaka öncesinde, vefat eden A Milli Futbol Takımı eski oyuncularından Raşit Karasu için saygı duruşunda bulunuldu.

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Erol Bulut, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika Spor


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