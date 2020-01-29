Yukatel Denizlispor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yukatel Denizlispor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve koşunun ardından pas çalışması yaptı.

Yeni transfer Syam Ben Youssef, takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Tedavisi devam eden Mustafa Yumlu takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığı süren Tolgahan ile Hadi Sacko Acar ise antrenmana katılmadı.

Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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