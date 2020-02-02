Yukatel Denizlispor, Göztepe maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor, Göztepe maçına hazır - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor, Göztepe maçına hazır

6 saat önce

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Denizlispor, Göztepe maçına hazır, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu çalışması yaptı. İdman pas çalışması ile sona erdi.

Denizli temsilcisinde Tiago Lopes, Hadi Sacko ve Tolgahan Acar'ın sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacağı bildirildi.

Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:50 Kaynak: AA
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