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Yukatel Denizlispor, Göztepe maçına hazır
6 saat önce
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:50 Kaynak: AA
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu çalışması yaptı. İdman pas çalışması ile sona erdi.
Denizli temsilcisinde Tiago Lopes, Hadi Sacko ve Tolgahan Acar'ın sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacağı bildirildi.
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