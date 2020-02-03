Yukatel Denizlispor - Göztepe maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor - Göztepe maçının ardından - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor - Göztepe maçının ardından

23 dakika önce

Süper Lig'de 20'nci haftanın kapanış maçında Yukatel Denizlispor ile Göztepe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ile Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldılar.

Yukatel Denizlispor - Göztepe maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'de 20'nci haftanın kapanış maçında Yukatel Denizlispor ile Göztepe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ile Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldılar.

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, iyi oynamadıkları maçta alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi. Parlatan, "Bir serimiz vardı, bunu devam ettirmek istiyorduk. Kaybetmedik ama kazanmak için gelmiştik. Maça iyi başladık. İlk 15 dakikada futbolumuzu oynadık, öne geçtik. Halil'in pozisyonu vardı, skor 2-0 olsaydı farklı yerlere gidebilirdi. Denizlispor'u kutlamak lazım. Her türlü üstünlüğü sağladılar, çok tehlikeli pozisyonlar atlattık. İkinci devreye gelirsek ilk 20 dakika yine kendi oyunumuzu yansıttık. Pas oyunları yaptık ve Jerome ile 2-0 yapabilirdik. Ama Denizlispor'un büyük bir arzusu vardı. Maçı çevirebilmek adına çok baskı yaptılar, onları takdir etmek lazım. Kendi oyunumuzu daha iyi sahaya yansıtmalıyız. Bunu çok çalışarak yapacağız. Buradan 1 puan aldık. Çok iyi oynamadığımız maçta bu bizim avantajdır" dedi.

MEHMET ÖZDİLEK: "TAKIMIM EN İYİ PERFORMANSI SERGİLEDİ"

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek tüm oyuncularını kutladığını söyledi. Takımın en iyi iç saha performansını yansıttığını dile getiren Mehmet Özdilek, "En üst sevideydik. Rakibin pozisyonu yoktu. Tek pozisyon var gol attılar, bunu da biz rakibin ayağına attık. Ondan sonra oyunu forse ettik. Rakibi baskı altına aldık, kenarları kullandık, duran toplarımız, şutlarımız ve direkten dönen topumuz oldu.  İkinci yarı bu baskıyı sürdürmek kolay değildi. Maçın başında Onazi'nin beklenmedik sakatlığı vardı. Oyunu tek kaleye döndürdük. Golü erken bulsak belki 3-1, 4-1, 5-1 kazanabilirdik. Gol çok geç geldi. Bu oyunun karşılığında kaybedebilirdik. Ancak gol yollarında, son vuruşlarda basit hatalar yapıyoruz. Basit pozisyonları değerlendiremiyoruz ki usta ayaklarımız var. Bu oyunun karşılığı 3 puandı ama kazanamıyorsan kaybetmemek de çok kıymetli. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum, seyircimize teşekkür ediyorum. İlk müsabakada bu kaybı telafi edeceğiz" yorumunu yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ersan Parlatan'ın açıklamaları

Mehmet Özdilek'in açıklamaları


Mehmet Özdilek, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:02 Kaynak: DHA
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