Yukatel Denizlispor - Göztepe maçının ardından

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, " Bu oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı. Ama 1 puan, kazanamıyorsan kaybetmemek bu ligde çok kıymetli." dedi.

Özdilek, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oynadıkları maçın analizinin nasıl yapılacağı konusunda emin olmadığını söyledi.

Oyuncularını yürekten kutladığını ifade eden Özdilek, "Müthiş coşkulu, istekli ve iç saha performansı olarak belkide oynadığımız süre içerisinde en üst seviyede bir müsabakaydı. Rakibin 95 dakikalık bölümde pozisyonu yok. Tek pozisyonda gol attılar. Ondan sonra çok iyi çevirdik. İnanılmaz derecede rakibi baskı altına aldık ve yapılabilecek herşeyi yaptık. İkinci yarıda bu coşkulu oyun seyirciyle birlikte tek kale maça döndü. Golü erken bulsak belki 3-1 yada 4-1 yapabilecek müsabaka olacaktı. Ama gol çok geç geldi. Bu oyunun karşılığında maçı da kaybedebilirdik. Çünkü gol yollarında ve son vuruşlarında basit hatalar yaptık. Çok net pozisyonları usta ayakların olmasına rağmen golle değerlendiremedik. Bu oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı. Ama 1 puan, kazanamıyorsan kaybetmemek bu ligde çok kıymetli. " değerlendirmesinde bulundu.

Özdilek içeride kaybettikleri puanı dışarıda telafi etmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Partalatan: "Denizlispor'u takdir etmek lazım"

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise kazanmak için Denizli'ye geldiklerini, maça iyi başladıklarını ve ilk 15 dakikada istedikleri gibi oynayarak ilk golü attıklarını söyledi.

Parlatan, rakibin son yarım saat içinde her türlü üstünlüğü sağladığını belirterek, "Denizlispor bize zaman zaman zor anlar yaşattı kendi ceza sahamız içinde. Kalemizin önünde çok tehlikeli pozisyonlar atlattık. İkinci devrede kendi oyunumuzu sahaya yansıtabildik. Ama son bölümde gerçekten Denizlispor'un büyük bir arzusu vardı evde kaybetmeme adına herşeyi yaptılar. Denizlispor'u takdir etmek lazım." dedi.

Parlatan sahada zaman zaman azda olsa istediklerini sahaya yansıtsalar da daha fazlasını yapmaları gerektiğini dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bundan sonra kendi oyunumuzu sahaya daha iyi yansıtıp iyi sonuçlar almayı umut ediyoruz. Sonuç itibariyle deplasmandan ve çok iyi oynamadığımız bir maçtan 1 puan alabiliyorsak bu Denizli gibi zor bir deplasmanda bir avantajdı.