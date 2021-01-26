Yukatel Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Yeşil-siyahlı futbolcular Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketlerinin ardından düz koşu yapan futbolcular idmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.
Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA
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