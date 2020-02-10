Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular, koşunun ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Tedavileri devam eden Tiago Lopes ve Ogenyi Onazi idmana katılmadı.

Denizlispor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski Fenerbahçeli futbolcu Orhan Şam kariyerini noktaladı
IFAB, Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yapıldığını TFF'ye iletti Lazio, Vedat Muriç'e kancayı taktı Müge Boz'dan tacizle suçlanan eşine destek: Her durumda yanındayım

Son Dakika Haberleri
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 22:05:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]