Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular; koşu, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Tedavileri devam eden Zakarya Bergdich, Tiago Lopes ve Ogenyi Onazi, idmanda fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Darbeye bağlı ağrıları bulunan Radoslaw Murawski ise takımdan ayrı koştu.

Denizlispor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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