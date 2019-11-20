Yukatel Denizlispor, iç sahadaki galibiyet hasretine son vermek istiyor

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü evinde oynayacakları Çaykur Rizespor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Teknik direktör Mehmet Özdilek Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özdilek, milli takım arasını iyi değerlendirmeye ve fiziksel olarak iyi çalıştıklarını söyledi.

Cumartesi günü önemli bir müsabakaya çıkacaklarını anlatan Özdilek, "Kendi evimizde ve seyircimizin önünde kimle çıkarsak çıkalım amacımız kazanma odaklı olacak. Kazanmanın bizi moral ve konum itibariyle nerelere getirebileceğini çok iyi biliyoruz. İçeride yaşadığımız o kazanamama duygusunu Çaykur Rizespor maçı ile kırmak istiyoruz. Bunda da en önemli itici gücümüz seyirci olacak. Onların desteğiyle takıma maçın başından sonuna kadar göstereceği destek ve motivasyon takımın itinci gücü olacaktır." diye konuştu.

Taraftarın cumartesi günü 12. adam gücü olacağını anlatan Özdilek, takımında bu destekle birlikte pozitif anlamda çok daha iyi olacağını düşündüğünü ifade etti.

Özdilek, tek düşüncelerinin kazamak olduğunu ve bu şekilde sahaya çıkacaklarını dikkati çekerek, "Milli takım aralarının dönüşünün her takım için zordur. Biz kendi açımızdan baktığımızda ihtiyacımız olan çalışma, birlikte vakit geçirme adına ve taktiksel anlamda bu gelişimi ileriye taşıma adına faydalı ve sağlıklı geçti. Zaten fiziksel, zihinsel ve oyun olarak her hafta üzerine koyduğumuzda net bir şekilde ortada. Seyircimizin desteğiyle bunu galibiyetle perçinlemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Gençlerbirliği maçlarında oyun anlamda üzerine koyan bir Denizlispor'un olduğunu belirten Özdilek, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle istediklerini sahada yapamadıklarını anlattı.

Özdilek, her hafta üzerine koyan bir Denizlispor'un sahada mücadele ettiğini belirterek, "Yüzde yüz hazır değiliz. Ama 4 haftalık süreci irdelediğimizde kolay maçlar oynamadık. Hiçbir takıma da ezilmedik. Biraz daha birlikte oynama alışkanlığımızı yukarı taşımamız gerekiyor. Rodallega'nın da geri dönmesi bizi hücum hattında daha da güçlendirecektir. Oyuncularımın coşkusu, takım olma ve birlikte olmasından memnunum. Bu birlikteliğin daha da güçlenerek devam edecek." dedi.

Galibiyet serisi yakalayıp yükselişe geçmek istediklerini, en önemli ihtiyacn kazanmak olduğunu ve çok dalgalanması olan bir ligin oynadıklarını ifade eden Özdilek, "Herkes herkesi yenebilir. Biz önümüzdeki maçlara tek tek bakıyoruz. Önümüzde 6 maç var ve bu karşılaşmaların hepsine talibiz. Bunu yapabilecek potansiyel ve gücümüz var. En önemli müsabakamız Çaykur Rizespor maçı olacak. Bütün anlayışımız kazanmak üzerine olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yeşil-siyahlı ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcular, ısınma, kondisyon ve taktiksel çalışması yaptı.