Yukatel Denizlispor ikinci yarıda üst sıraları hedefliyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, ligin ikinci yarısında başarılı işlere imza atarak takımı üst sıralara çıkartmak istediklerini söyledi.

Özdilek, Zeki Yavru ve Malili forvet Hadi Sacko ile Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 16 Ocak Perşembe günü Trabzonspor'a karşı zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını, avantajlı bir skorla kente dönmek istediklerini belirtti.

Yoğun bir periyotta çalışmalara devam ettiklerini anlatan Özdilek, "Hem kupada hem de ligde zorlu bir hafta bizi bekliyor. Kupada iki ayaklı bir müsabaka oynayacağız. Amacımız ilk müsabakada ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek. Kolay değil, ancak kupada hedefiniz varsa muhakkak ki Trabzonspor gibi kalibresi yüksek bir ya da iki takımı saf dışı bırakmanız gerekiyor. Trabzonspor kendi evinde etkili ofansif gücü yüksek bir takım. İlk ayağı sağlıklı geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Lige kaldıkları yerden devam etmek, iç saha ve deplasmanda Yukatel Denizlispor'a yakışır bir şekilde mücadele etmek istediklerini belirten Özdilek, şu ifadeleri kullandı:

"Ligin ikinci yarısında takımları zorlu bir periyot bekliyor. Güçlü, ne yaptığını bilen ve deplasmanda istikrarlı bir görüntü çizmek istiyoruz. Perşembe günü Trabzonspor ile oynayacağız. Kupa maçından sonra Trabzon'da kalıp cuma günü İstanbul'a gideceğiz. Hazırlıklarımızı tamamlayıp pazar günü Galatasaray maçına çıkacağız. Bu planlamayı yaparken çok hakkaniyetli davranılmamış. Perşembe günü saat 20.30'da oynayacağız. Pazar günü 16.00'da lig maçına çıkacağız. Diğer takımlara gösterilen esneklik bize de gösterilebilirdi."

Takıma 3 oyuncunun katılması halinde ikinci yarının daha sağlıklı geçeceğini dile getiren Özdilek, şu ana kadar bünyelerine kattıkları bir oyuncunun olmadığını ve transfer çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Mehmet Özdilek, yeni oyuncuların bir an önce takıma katılmasını istediğine değinerek, "Oyun anlamında ciddi eksikliğimiz var. Bazı mevkilerde rotasyona girebilecek oyuncu profilimiz yok. Minimum 3 oyuncu kadromuza katabilirsek, ikinci yarının bizim adımıza daha sağlıklı geçeceğini düşünüyorum. 3 oyuncu alacağız, bu olmazsa olmazımız. Aramızdan ayrılan oyuncular da oldu. Onların da yerine koyamadık. Oyuncu derinliği olan bir takım değiliz. Üzerine 4 oyuncumuz daha gitti. Ligde 17 maç var, kupa maçları var. Bu periyotta bütün oyunculara ihtiyacımız olacak. Önceliğimiz orta saha, stoper ve alternatif sol bek. En azından stoper ve orta sahayı bir an önce kadroya katarsak biraz daha kendimizi nefes almış gibi hissedeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil-siyahlı futbolcu Zeki Yavru ise zorlu bir sürecin başlayacağına dikkati çekerek, kupada gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini vurguladı.

Hem kupada hemde ligde başarılı olmak için çalıştıklarını ifade eden 28 yaşındaki futbolcu, "Lig bizim için daha önemli. Deplasmandan alabildiğimiz en iyi sonucu almak istiyoruz. Yönetimin transfer çalışmaları sürüyor. Devre arası transfer yapmak o kadar kolay değil. Herkesin ikinci yarı hedefleri var. Biz ilk yarıyı iyi bir puanda bitirdik. İkinci yarıyı da en iyi yerde bitirmek için çalışacağız." şeklinde konuştu.

Hadi Sacko ise iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve kupa maçına hazır olduklarını belirterek, şu görüşleri paylaştı:

"Çok iyi çalıştık. Hep birlikte takım olarak iyi bir dönem geçirdik. Kupada ilk maçımızda iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Galatasaray maçıyla da sezona iyi başlamak istiyoruz. İki maçta da kazanmak istiyoruz. İkinci yarılar zor geçiyor. Takımlar daha hazırlıklı ve güçlü oluyorlar. İkinci yarıyı daha iyi geçirmek istiyoruz. Bu yüzden çok çalıştık. Sezon başında sakatlıkla başladım. İlk aylarda ritmimi bulmakta zorlandım. Son iki ayda performansım artarak devam etti. İkinci yarıda daha iyi olmak ve takımıma daha fazla katkı vermek için çalışmaya devam edeceğim."



Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları

Yeşil-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından idmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.

İdmana sakatlığı süren Isaac Sackey ve Zakarya Bergdich katılmadı.