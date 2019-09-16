Son Dakika Haberleri: Yukatel Denizlispor ilk mağlubiyetini aldı
Son Dakika Spor Haber

Yukatel Denizlispor ilk mağlubiyetini aldı

30 dakika önce

Süper Lig'in ilk üç haftasında yenilgi yüzü görmeyen Yukatel Denizlispor dün kendi evinde ağırladığı Konyaspor'a 1-0'lık sonuçla boyun eğdi ve bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

Yukatel Denizlispor ilk mağlubiyetini aldı, System.String[]

Süper Lig'in ilk üç haftasında yenilgi yüzü görmeyen Yukatel Denizlispor dün kendi evinde ağırladığı Konyaspor'a 1-0'lık sonuçla boyun eğdi ve bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.


Süper Lig'in yeni ekiperinden Yukatel Denizlispor, bu sezonki ilk mağlubiyetini dün sahasında ağırladığı Konyaspor'a karşı aldı. 7 puan ile ligde 4. sırada bulunan Denizlispor, oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı. Yeşil-siyahlılar, ligde tek gol yemeyen takım unvanını ise dün yediği gol elinden kaçırmış oldu.


Denizlispor ligin 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak. - DENİZLİ

Denizlispor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti!
Trabzonspor, Gençlerbirliği ile kendi sahasında berabere kaldı Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya! Jose Mourinho: Fatih Terim ile çok iyi arkadaşlığım var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 10:29:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yukatel Denizlispor ilk mağlubiyetini aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]