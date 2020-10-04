Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika

Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Yukatel Denizlispor'un evinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın ardından, iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından, System.String[]

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Yukatel Denizlispor'un evinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın ardından, iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş galibiyetinden sonra moralli olarak Denizlispor maçına hazırlandıklarını söyledi. Karşılaşmada 4 tane yüzde 100'lük gol pozisyonlarının olduğunu kaydeden Kartal, "İkili mücadelelerden 89 tanesinden 49 tanesini biz kazandık. Sıcak havaya rağmen gerçekten fizik olarak da 65-70'inci dakikalardan sonra yaptığımız değişiklikler ve hamlelerle de oyuna hakim olduk. Son dakikada yüzde 100 bir gol pozisyonumuz daha vardı, onu değerlendiremedik. Sonuç olarak buradan 3 puan almayı hedefliyorduk. Ama 3 puan alamıyorsak en kötü 1 puanla ayrılmayı düşünüyorduk. Bu iyi mücadele ve taktiksel disiplinle oyuncularımın verdikleri görevleri yerine getirdiği için onları tebrik ediyorum" dedi.

"DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"Her geçen gün daha iyi bir takım olduklarını ve gelişmeye devam ettiklerini ifade eden Kartal, "Takıma yeni katılmamıza rağmen 3 haftalık bir periyotta oyuncularımın gelişimini görmek beni çok mutlu ediyor. Bu gelişimlerini sağlayabilmemiz için biz de hep beraber çalışıyoruz ve daha iyisini nasıl yapabiliriz diye ekibimle birlikte çalışıyoruz. Oyuncularıma tekrar teşekkür ediyorum. Sonuçta bugün aldığımız 1 puan için çok mutluyum" diye konuştu.ROBERT PROSINECKI: MÜCADELE UMUT VERİCİ

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise zor bir maça çıktıklarını belirterek, "Mücadeleye iyi hazırlandık. Takım olarak iyi mücadele etmeye çalıştık. 1 puandan daha fazlasını istiyorduk. Verdiğimiz mücadele umut verici. Herkes kazanmak istedi. Birkaç tane şans bulduk. Daha fazla şans bulabilir ve değerlendirebilirdik. Bununla alakalı 2 haftalık bir sürecimiz var. Gerekli analiz ve çalışmaları yapıp istediğimiz futbolu ortaya koyabilmek için daha çok çalışacağız. Benim beklentimin altında bir performans gösteriyoruz. Bizim takımımızın kalitesi çok yüksek. Bu kadar kaliteli futbolcular olup da bu kadar az üretmek güzel değil. Bunu daha iyi yapabilmek için önümüzdeki süreçte daha çok çalışacağız ve geliştirmeleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor

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