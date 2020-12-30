Yukatel Denizlispor, kadrosunu güçlendirmek istiyor - Son Dakika

Yukatel Denizlispor, kadrosunu güçlendirmek istiyor

30.12.2020 13:53
Yukatel Denizlispor, kadrosunu güçlendirmek istiyor, System.String[]

Yukatel Denizlispor Teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımın bundan sonraki her maçının kritik olduğunu belirterek, kadro eksiklerinin giderilmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yukatel Denizlispor Teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımın bundan sonraki her maçının kritik olduğunu belirterek, kadro eksiklerinin giderilmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak 2021 Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde devam etti.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptı.

Teknik direktör Koşukavak, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizlispor için her maçın kritik olduğunu, zorluk derecesi yüksek maçlara çıkacaklarını kaydetti.

Kadronun sakatlıklar nedeniyle dar olmasından kaynaklanan sorunlar yaşadıklarını, yönetim kurulunun konuyla ilgili çalışma yaptığını dile getiren Koşukavak, "Çok acil bir şeyler yapmamız gerekiyor ki sahaya çıktığımız kadronun gücü olsun. Yönetimle ilgilendiğimiz oyuncular için koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Çok acil ihtiyaçlarımız var. Sayı olarak net bir şey söyleyemem. Ama elinize kağıt kalem aldığınızda sayıyı bulursunuz." diye konuştu.

Üç günde bir maç oynadıklarını, oyuncuları dinlendirme ihtiyacı hissettiklerini anlatan Koşukavak, takımın performansıyla ilgili soru üzerine, "Bazen galibiyetler oyalayıcı bir aldatmaca olabilir. Bu bir süreç, istikrar önemli. Galibiyetleri sürdürebilirseniz kıymeti var, sürdüremediğiniz sürece çok anlam ifade etmez. Bu ligde 4 tane 12 puanlı takım var, 4 takım küme düşecek. İşin ciddiyetini anlamamız gerekiyor. Bir iki galibiyet bir şey değiştirmiyor, sadece yaşatıyor." ifadelerini kullandı.

Recep Niyaz: "Takım olmaya başladık"

Yeşil-siyahlı oyuncu Recep Niyaz ise son üç haftadır iyi savunma yapan bir ekip olduklarını, birlikte hareket etmeye başladıklarını belirterek, Sivasspor maçına odaklandıklarını söyledi.

"Bulunduğumuz sıra ve ligin konumu itibarıyla artık her maç bizim için çok daha önemli." diyen 25 yaşındaki futbolcu, "Artık lig öyle bir hale geldi ki herkes herkesi çok rahat bir şekilde yenebiliyor. Yeter ki o gün o sahada herkes elinden geldiği kadar mücadeleyi versin. Ben de oradan puan ve puanlar alacağımıza inanıyorum. İyi bir ekibiz, iyi bir takımız. Takım olmaya, birlikte hareket etmeye başladık. Bunun da meyvelerini yavaş yavaş aldık, almaya da devam edeceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Koşukavak'ın göreve gelmesinin ardından takımda yaşanan değişikliklere ilişkin görüşleri de sorulan Recep Niyaz, şunları kaydetti:

"Tabii ki bu tarz değişikliklerde hoca bir de takımın hakikaten kalbine dokunabiliyorsa bu çok daha pozitif anlamda bir enerjiye dönüşüyor. İhtiyacımız olan birlikteliği Yalçın hoca sağladı. İlerleyen zamanlarda çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Zaten iyi bir takımdık, iyi oyunculara sahiptik. Evet yeri geliyor sakatlardan dolayı kısıtlı bir takım haline geliyoruz ama ihtiyacımız olan o birlikteliği yeni ekiple beraber sağladık. Lig ilerledikçe yukarılara doğru çıkacağımıza inanıyorum."

Yalçın Koşukavak, Teknik Direktör, Denizlispor, 112, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor, kadrosunu güçlendirmek istiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Son dakika: Esnafa yapılacak kira ve hibe desteği için başvurular bugün başlıyor Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti İşçisine hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç
Zeki Çelik, Ligue 1'de yılın en iyi 11'ine seçildi Zeki Çelik, Ligue 1'de yılın en iyi 11'ine seçildi         
13:43
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 4 günlük kısıtlamada belirlenen yerler turistlere kapalı olacak Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 4 günlük kısıtlamada belirlenen yerler turistlere kapalı olacak         
13:07
Yeni ekonomi yönetiminin hamleleri işe yaradı! Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde Yeni ekonomi yönetiminin hamleleri işe yaradı! Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde         
12:52
Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek         
11:55
Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı         
11:26
Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu         
11:16
CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde darp iddiası: Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde darp iddiası: Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı         
10:38
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:55
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 13:56:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yukatel Denizlispor, kadrosunu güçlendirmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei