Yukatel Denizlispor kafilesine Kovid-19 testi - Son Dakika

Yukatel Denizlispor kafilesine Kovid-19 testi

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Yukatel Denizlispor'da deplasmana gidecek futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı.

Yukatel Denizlispor kafilesine Kovid-19 testi, System.String[]

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Yukatel Denizlispor'da deplasmana gidecek futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, pandemi dolayısıyla lige verilen aranın ardından başlayan Süper Lig'de Sivasspor'un konuğu olacak yeşil-siyahlılar, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde testten geçirildi.

Öte yandan, takımın yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Sivas'a gideceği öğrenildi.

Denizlispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 01:39 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor kafilesine Kovid-19 testi - Son Dakika Spor
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