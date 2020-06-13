Yukatel Denizlispor kafilesine Kovid-19 testi

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Yukatel Denizlispor'da deplasmana gidecek futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, pandemi dolayısıyla lige verilen aranın ardından başlayan Süper Lig'de Sivasspor'un konuğu olacak yeşil-siyahlılar, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde testten geçirildi.

Öte yandan, takımın yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Sivas'a gideceği öğrenildi.