Yukatel Denizlispor, kaleci Cenk Gönen ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, kaleci Cenk Gönen'i kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan 32 yaşındaki tecrübeli kaleci Cenk Gönen ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif direktör Burak Özsaraç, "Yeni sezon öncesi hem iç hem de dış transferde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Cenk Gönen'in tecrübesiyle takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine yeniden yuvaya hoş geldin diyor, anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cenk Gönen ise yeniden Denizlispor'da forma giyecek olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.