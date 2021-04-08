Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa: 1-1 - Son Dakika

Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa: 1-1

08.04.2021 18:10
Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa: 1-1, System.String[]

STAT: Denizli Atatürk HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Samet Çavuş (xx), İbrahim Bozbey (xx)Yukatel Denizlispor: Cenk (xx) - Leismann (xx), Oğuz (xx), Mustafa (xxx) Sakıb (x) (Dk. 82 Ali Yavuz x), Mesanovic (x) (Dk. 63 Sacko xx), Murawski (x) (Dk. 46 Kubilay x), Bakalorz (x) (Dk.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Samet Çavuş (xx), İbrahim Bozbey (xx)Yukatel Denizlispor: Cenk (xx) - Leismann (xx), Oğuz (xx), Mustafa (xxx) Sakıb (x) (Dk. 82 Ali Yavuz x), Mesanovic (x) (Dk. 63 Sacko xx), Murawski (x) (Dk. 46 Kubilay x), Bakalorz (x) (Dk. 69 Tusha x), Sagal (xx), Diskerud (x) (Dk. 63 Hasan x), Rodallega (xxx)KASIMPAŞA: Ertuğrul (xx) - Hadergjonaj (xx), Luckassen (xxx), Brecka (xx), Haddadi (xx), Varga (xxx) (Dk. 81 Anıl x), Sadiku (xx) Dk. 88 Mehmet Feyzi), Drinkwater (xx) (Dk. 81 Tarkan x), Koomson (xx) (Dk. 67 Bistrovic x), Hajradinovic (xx), Thelin (xxx)GOLLER: Dk. 49 Varga (Kasımpaşa), Dk. 87 (P) Rodallega (Yukatel Denizlispor)SARI KARTLAR: Murawski, Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 33'üncü haftasında ligin son sırasında yer alan Yukatel Denizlispor sahasında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa'nın golü 49'uncu dakikada Varga'dan gelirken Denizlispor golünü ise 87'nci dakikada penaltıdan Rodallega kaydetti. Bu skorla Denizlispor sezonun son 9 haftasına 26 puanla 21'inci ve son sırada, Kasımpaşa ise 35 puanla 14'üncü sırada girdi.5'inci dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Koomson sağ kanattan ceza sahasına girip yerden ortaladı, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hajradinovic'in gelişine sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 11'inci dakikada Sagal'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Mesanovic ceza sahasında yükselerek kafayı vurdu, top kaleci Ertuğrul'un kucağında kaldı. 16'ncı dakikada Murawski'nin yaptığı ortada savunmanın kafayla indirdiği topu önünde bulan Mesanovic, ceza sahası içinde yerden vurdu, kaleci Ertuğrul zorlanmadan topu kontrol etti. 38'inci dakikada Oğuz'un ceza sahasına gönderdiği ortaya Rodallega iyi yükselerek kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti. 40'ıncı dakikada Murawski'nin pasında topla buluşan Rodellaga'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.43'üncü dakikada Drinkwater'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta top üstten auta gitti.Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.49'uncu dakikada Kasımpaşa öne geçti. Koomson'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Oğuz topu kafayla uzaklaştırmaya çalıştı, topu önünde bulan Varga'nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı şık vuruş ağlarla buluştu: 0-1.52'nci dakikada Diskerud'un ceza sahasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Mesanovic'in vuruşu savunmadan döndü. 55'inci dakikada oluşan karambolde sol çaprazda topu önünde bulan Sagal'ın yerden sert şutu kaleci Ertuğrul'da kaldı. 60'ıncı dakikada Sagal'ın attığı uzun pası kafasıyla kontrol ettikten sonra şutunu çeken Rodallega'nın vuruşunu kaleci kurtardı.62'nci dakikada gelişen hızlı atakta, topla kat ederek ceza sahasına giren Drinkwater'ın vuruşunu kaleci Cenk kurtardı. 85'inci dakikada, Oğuz ceza sahasında Hadergjonaj'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy devam karına hükmetti. Hakem Ulusoy, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyerek penaltı kararı verdi.87'inci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Rodallega, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.


- Denizli

Denizlispor, Kasımpaşa, Denizli, ulusoy, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa: 1-1 - Son Dakika Spor


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