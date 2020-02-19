Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor

7 saat önce

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, antrenör Levent Kartop yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve koşu çalışması yaptı.


İdman top kapma, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamladı.


Bu arada tedavileri devam eden Tiago Lopes, Ogenyi Onazi ve Zakarya Bergdich takımdan ayrı çalıştı.

Denizlispor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Denizlispor, teknik direktörlük için Bülent Uygun'la anlaştı
Galatasaray'da Marcelo Saracchi takımla çalışmalara başladı Setenay Cankat ile Göktuğhan Argın arasında gergin anlar! Canlı yayından kovdu Ali Koç: Kulübüm ve şahsım siyasete girmedi, girmeyecek

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 19:30:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]