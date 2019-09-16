Yukatel denizlispor - konyaspor maçının ardından

Süper Lig'de bu sezon ilk yenilgisinievinde Konyaspor'dan alan Yukatel Denizlidpor'da Teknik Direktör Yücel İldiz istediklerini gerçekleştiremediklerini söyledi. İldiz, maçın ardından, "Hazır olmayan arkadaşlarımız var. Hamle olarak sıkıntılar çektik. İlk yarı dengeli olan bir maçtı, pozisyonlarımız vardı ve değerlendiremedik. Ligde bu sezon ilk defa gol yedik. Sahada istediğimizi yapamadık. Çok kazanmak istediğimiz bir mücadeleydi, rakibimiz üstümüze geldi ama ataklara çıkamadık. Son anlarda biraz baskı kurduk ancak şuursuz baskılardan bir şey çıkmaz. Konyaspor'u tebrik ederim. Eksikliklerimizi biliyoruz. Bir pozisyon var herkes bariz penaltı diyor. VAR'da bakıldı mı bilmiyorum. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok, yarın sabah antreman yapacağız, ertesi günü dinlenip tamamen haftaya oynayacağımız maça odaklanacağız"

AYKUT KOCAMAN: BİRKAÇ GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VAR

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetlerini aldıkları Yukatel Denzilispor maçının ardından, "Bu galibiyet özgüven sağlar ama birkaç galibiyete de ihtiyacımız var" dedi. Kocaman, "Bugün iştahlı oyunumuz vardı özgüven biraz yüksekti. Uzun zaman sonra bir galibiyet aldık. Yükselen performansımız var, uyumluluk olarak da iyiydik ama yalnız sonuçlara yansıtamadık. Bu maçla beraber artık ufak ufak yukarıya doğru çıkmamız lazımdı, isteğimizi aldık. Bundan sonra kırılganlığı ortadan kaldırmak istiyoruz. Top oyunda neredeyse 70 dakika kaldı. İki takım da kendi oyununu oynatmaya çalıştı. Amaçlarımız Denizlispor'un hızlı ataklarını yaptırmamaktı. Az da olsa yaptılar, biz de onların sıkıntılarından faydalanmaya çalıştık. Golü attıktan sonra da bunu dengeledik. Sevindirici bir skor oldu" diye konuştu.