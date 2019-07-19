Son Dakika Haberleri: Yukatel Denizlispor, Luccas Claro ile anlaşamadı
Son Dakika Spor Haber

Yukatel Denizlispor, Luccas Claro ile anlaşamadı

1 saat önce

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un, Luccas Claro ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

Yukatel Denizlispor, Luccas Claro ile anlaşamadı, System.String[]
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un, Luccas Claro ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı Luccas Claro ile başlatılan transfer görüşmesinin olumsuz sonuçlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüzün transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Luccas Claro ile görüşülmüştür. Futbolcu Denizli'ye davet edilmiş ancak transfer komitemiz ile futbolcu ve menajerleri arasında yapılan son görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştır." ifadesine yer verildi.
Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Murat Başoğlu ve Rana Altuntaş'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı Ersun Yanal'dan Miha Zajc transferine veto! Bursaspor, Fenerbahçe maçına hacizden geri aldığı otobüsle gitti Trabzonspor, Gaston Matias Campi transferini KAP'a bildirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 23:07:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yukatel Denizlispor, Luccas Claro ile anlaşamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]