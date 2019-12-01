Yukatel Denizlispor maçının ardından

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Mücadelenin ardından taraftarlarıyla bir tartışma yaşayan ve tartışmanın taraftarın kendisinden oyuncu değiştirmesini istediğini için çıktığını belirten Marius Sumudica, "Bugün mağlubiyeti hak etmediğimiz bir maç oynadık. İlk yarı iyi oynadık. Golü atmak için fırsatları yakaladık, golü de bulduk. İlk gol iptal edilmişti. İkinci yarı da yine golü bulduk. Oyuncularıma uyarı da bulundum. Golü attıktan sonra ki 5 dakika önemli bu avantajı kaybetmemiz gerektiğini söyledim. Rakibimize bütün sahayı açtık. Yediğimiz 2 gol de kontrataktı. Bütün hafta buna hazırlanmıştık. Oyuncularımı ileri uçta hızlı oyuncular var diye uyarmıştım. Defansı hazır tutamadık. Maçı 2-1 kaybettik. Taraftarların bir kısmı memnundu diğer kısmı memnun değildi. Normal olarak 2-1 mağlup olduğumuz için üzgünler, canları sıkkın. Bana oyuncu değişikliği yapmam hakkında el işaretleri yaptılar. Ama bende sürekli aynı oyuncuları değiştiriyorum. Yedek kulübesinde farklılık yaratacak oyuncu yok. Sakatlıkları süren oyuncular var. Bugün yedek kulübesine Mustafa'yı aldık. Ali ve Hasan sadece bu oyuncular var oyuna sokmak için" diye konuştu.

MEHMET ÖZDİLEK: RAKİBİMİZİN ÜSTÜNE ÇIKTIK

Rakip olarak gördükleri takımı yenerek sıralamada üstüne çıktıklarını ifade eden Mehmet Özdilek , "Önemli bir galibiyet aldık. Deplasmanda direkt rakip olarak gördüğümüz bir takımı yendik. Rakibimiz zaman zaman 4'lü zaman zaman da 3'lü savunma ile mücadele ediyor. Bu hafta da bize karşı 3'lü oynadılar. Biz de oyunun ilk devresinde biraz bocaladık. Özellikle orta saha ve defans arasında sıkıntı yaşadık. Sonrasında biz de orta sahada 3'lüye döndük. Üçlüye dönünce oyun biraz daha bize döndü. İlk yarıda her iki taraf içinde kontrollü bir oyundu. İkinci yarı itibariyle ise ligin en fazla gol yiyen takımlarından birinin Gaziantep olduğunu çok net biliyorduk. Arkaya atılan bir toptan gol yedik ama sonrasında oyuna dahil olduk. Oyun kontrolünü bulduktan sonra akabinde hemen golü bulmamız bizi rahatlattı. Deplasmanda özellikle öndeki oyuncularımızın sprinter olması bizim için avantajlı oldu. Attığımız gol de bunu destekleyen bir goldü. Sonuç olarak baktığımızda direkt rakip olarak gördüğümüz bir takımı mağlup etmek önemli. Bugün itibariyle hem rakibimizin üstüne çıktık hem de moral kazandık. Ama lig bitmedi devam ediyor. Daha 4 maçımız var ilk yarıda. Oyuncularım bugün müthişti, hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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- Marius Sumudica'nın açıklamaları

Mehmet Özdilek'in açıklamaları

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