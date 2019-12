Yukatel denizlispor maçının ardından - Son Dakika

Yukatel Denizlispor maçının ardından

Tolga SAĞLAM TRABZON (DHA) - Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, kazanmak istedikleri bir müsabakayı kaybettiklerini ve üzgün olduklarını söyledi.

Ligde hiçbir müsabakanın kolay olmadığını kaydeden Ünal Karaman, Böyle bir haftada taraftarımızın önünde kazanmak istediğimiz müsabakaydı, maalesef olmadı. Sezon başından beri bütün müsabakalarda belli riskleri alarak oynuyoruz. Bu da bu müsabakalardan bir tanesiydi. En azından biliyoruz ki ligde her takımın kendine ait silahı, gücü var. Herkes ekmeğinin derdinde. Bir şeylerin savaşını veriyor. Hiçbir müsabaka kolay olmuyor. Öne geçtikten sonra ikinci gol pozisyonu oldu. Değerlendirsek daha farklı şeyler olabilirdi. Her şeye rağmen iç sahada böyle haftada kaybetmek üzücü. Maç kaybettiğimiz için üzülüyorum ama oyuncularıma daha da üzülüyorum. Sezon başından beri gereğinden fazla yüklendiğimiz oyuncular var. Onlar da bugün nasıl performans sergilediklerinin farkında. Onlara bir şey diyecek durumda değilim. Şuan beklentim, antrenman eksiği olan oyuncuların bir an önce bu eksikliğini gidererek diğer yorulan arkadaşlarına saha içinde çok daha fazla üretim adına katkı yaparak bizi mutlu etmesi. Sonuçta maç kaybettik. Bu kayıp adına üzgünüm dedi.

MEHMET ÖZDİLEK MÜCADELEYİ BIRAKMAYAN BİR DENİZLİSPOR VAR

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise şöyle konuştu Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maç öncesi oyuncularıma, Trabzonspor'a karşı oynarken oyunun bir tarafını değil iki tarafını da doğru yapmanın ve kurgulamanın doğru olacağını ifade etmiştim. Sadece savunma yaparak buradan puan almak, galip gelmek mümkün değil. Çünkü çok ciddi bir atmosfer var. Hem takım savunmasını iyi yaparken hücuma geçerken de doğru tercihler yapmamız gerektiğini ifade etmiştim. Aslında oyun tam istediğimiz şekilde başladı. Rakip zaman zaman topa sahip olur gibi gözüktü. Özellikle ilk 20-25 dakika. Bu bizim basit top kayıplarından kaynaklandı. Baskı yer gibi göründük. Daha sonra oyun dengelendi. Bugünün en önemli noktalarından biri konsantrasyonumuzun çok yüksek olmasıydı. Çünkü güçlü kalmanın sırrı konsantrasyonun yüksek olmasından kaynaklanıyor. Maç öncesinde bunu da oyuncularımla paylaşmıştım; Türkiye'de en geniş alanda oynayan takım Trabzonspor. Dolayısıyla onları geri koşturmamız olmazsa olmazlarımızdan biriydi. Çok kaliteli oyuncularımız var. Düşündüğümüz, kurguladığımız, hayal ettiğimiz birçok şeyi oyuncularımız sahada mücadeleleriyle çok öne taşıdılar. Hugo adına çok sevinçliyim. Tekrar golle dönmesi önemli. Deplasmanda 24 puan toplayan takımız. Bugün itibariyle deplasmanda lideriz. Her gün kendini geliştiren, yukarıya taşıyan, takım olma olgusunu sahaya yansıtan, mücadeleyi bırakmayan Denizlispor var. Son 2 hafta alabileceğimiz maksimum puan alarak devreye girmek istiyoruz. Oyuncularımın hepsini yürekten tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum.