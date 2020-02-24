Yukatel denizlispor maçının ardından - Son Dakika
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Yukatel denizlispor maçının ardından

26 dakika önce

Yukatel Denizlispor maçının ardındanFuat Çapa Maçla ilgili konuşmanın anlamı yokBülent Uygun Malatyaspor maçının önemi bir kat daha arttıOlgucan KALKAN - Özgür KABAN - Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından iki...

Yukatel Denizlispor maçının ardından

Fuat Çapa Maçla ilgili konuşmanın anlamı yok

Bülent Uygun Malatyaspor maçının önemi bir kat daha arttı

Olgucan KALKAN - Özgür KABAN - Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşma sırasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kasımpaşa idari yöneticisi Nursal Bilgin'i anarak konuşmasına başlayan Bülent Uygun, 'Türk futbolunun ve Kasımpaşa camiasının başı sağ olsun. Bugün maçta takımının kazanması için tribünde mücadelesini verdi. Sonucunda da kader onu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Spor camianın başı sağ olsun' dedi.

Yedikleri gole kadar bir şeyler üretmeye çalıştıklarını belirten Bülent Uygun, '7 haftalık süreçte takım olarak yaşanan problemleri dağıtmaya çalıştığımız 2 gün oldu. İlk gole kadar bir şeyler ürettik. VAR'daki hakemin fark edemediği gol ve 2'nci gole kadar gösterdiğimiz reaksiyon iyiydi. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Hak ettikleri 3 puanı aldılar. Hepsini tebrik ediyorum' şeklinde konuştu.

Gelecek hafta oynayacakları Yeni Malatyaspor maçında taraftarlarına ihtiyaçları olduklarını söyleyen Uygun, 'Büyük camialar taraftarlarıyla bir arada büyümüştür. O yüzden Malatyaspor maçında onların desteğine ihtiyacımız var. Onlarla güzel günlere yürüyeceğiz. Malatya maçının önemi bir kat daha arttı. Futbolcu kardeşlerimle iyi sonuç alarak taraftarlarımıza tekrardan sağlayacağız' ifadelerini kullandı.

FUAT ÇAPA MAÇLA İLGİLİ KONUŞMANIN BİR ANLAMI YOK

Nursal Bilgin'in vefat haberini maçtan sonra aldıklarını belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise 'Maalesef üzücü haberi maçtan sonra aldık. Bizim için buruk bir sevinç oldu. Sevdiğimiz bir insanı kaybettik. Yaklaşık 3 hafta oldu ben geleli. Günün 20 saatini birlikte geçirdiğimiz bir ağabeyimizdi. Şu anda maçla ilgili konuşmanın bir anlamı yok' dedi.

Yukatel denizlispor maçının ardından

Malatyaspor, Denizlispor, Kasımpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:12 Kaynak: DHA
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