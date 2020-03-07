Yukatel Denizlispor maçının ardından - Son Dakika
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Yukatel Denizlispor maçının ardından

7 saat önce

Süper Lig'in 25'inci haftasında kendi sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de antrenör Zeki Murat Göle, kendilerine yakışmayan bir sonuç aldıklarını söylerken, Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise kaybettikleri üç puan için üzgün olduklarını vurguladı.

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Süper Lig'in 25'inci haftasında kendi sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de antrenör Zeki Murat Göle, kendilerine yakışmayan bir sonuç aldıklarını söylerken, Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise kaybettikleri üç puan için üzgün olduklarını vurguladı.

Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle, mücadele sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Göle, "Maça iyi başlayamadık. İstediğimiz sertliği uygulayamadık. 10'uncu dakikadan sonra dengeyi kurduk ve gol geldi. Her şey yolunda gidiyordu ama penaltı ve kırmızı karttan sonra dengeler terse döndü. 2'nci yarı daha istekli ve kompakt oynadık. 2'nci yarının ilk 15 dakikasında rakip kalede tehlikeler de bulduk ama bunu sürdüremedik. Bundan sonra Denizlispor oyuna hakim oldu ve golü buldu. Mücadelenin son 10 dakika reaksiyon verdik. Bize yakışmayan bir sonuç. Fenerbahçe'nin sevinmeyeceği bir durum oldu. Oyuncularımızın 2'nci yarı vermiş olduğu reaksiyon üst düzeydi. Terlerinin son damlasına kadar mücadele eden oyuncuları tebrik ediyorum" diye konuştu.

BÜLENT UYGUN: KAYBETTİĞİMİZ 3 PUAN İÇİN ÜZÜNTÜLÜYÜZ

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söylerken, "Maçtan önce Fenerbahçe gibi bir deplasmanda '1 puan önemli olacak' dedik. Ligin önemli takımlarından birine karşı oynuyorsunuz. Yetenekli ayakları olan bir takım. Ben yıllarca burada futbol oynadım, gol kralı oldum ve asker selamı verdim. Burayı iyi bilirim. Rakibimizi iyi analiz ettik. Tüm bireysel yeteneklerimizi sergiledik. Geriye düşsek de ayağa kalktık. 2'nci yarı birçok gol pozisyonuna girdik. Golü de bulduk ama son dakika duran topta yaptığımız bir hata sonucu berabere kaldık. Kaybettiğimiz 3 puan için üzüntülüyüz. Önemli bir Gençlerbirliği maçımız var. Evimizde oynayacağımız maçları kazanmalıyız. Keyifli bir lig izliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta 3 puanı alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Zeki Murat Göle'nin açıklamaları

Bülent Uygun'un açıklamaları


- İstanbul
Denizlispor, Fenerbahçe, Göle, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:29 Kaynak: DHA
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