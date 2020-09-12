Yukatel Denizlispor maçının ardından

İyi bir galibiyet aldıklarını ve diğer maçlarda da bu ciddiyeti korumak istediklerini belirten Ersan Parlatan ise "Güzel bir başlangıç oldu. İstediğimizi sahaya yansıtabildik. Takım olma, mücadele ve basmadık yer bırakmamak adına net bir şekilde takım olduğumuzu gösterdik. Bunu da 90 dakikaya yaydığımız için çok mutluyuz. Golleri zamanında bulduk. Girdiğimiz pozisyonları net bir şekilde değerlendirdik. Skorun böyle olması bizim için çok sevindirici oldu. İyi bir galibiyet aldık. Rehavete kapılmadık ve kapılmayacağız da. Umarım takımımız bu galibiyeti iyi bir yere konumlandıracaktır. Daha uzun yolumuz var. Bu ciddiyeti diğer maçlarda da gösterirsek her maçı kazanabileceğimizi gösterdik. Bizim adımıza çok güzel bir maç oldu" ifadelerini kullandı.- İzmir
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 22:48 - Kaynak: DHA
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