Yukatel Denizlispor maçının ardından - Son Dakika

Yukatel Denizlispor maçının ardından

14.03.2021 19:19

Yukatel Denizlispor maçının ardındanKadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.

Yukatel Denizlispor maçının ardından

Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SA PİNTO: ADİL BİR GALİBİYET ALDIK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto ilk yarıda oyun olarak çalıştıklarını yapamadıklarını ancak ikinci yarıda oyunun kontrolünü sağladıklarını söyledi. Pinto, rakip 10 kişi kaldıktan sonra özellikle kanatlarda hakimiyet sağladıklarını ifade ederek, "İlk yarıda birkaç pozisyona girdik ama topu istediğimiz şekilde tutamadık ve istediğimiz kalitede bir oyun ortaya koyamadık. İkinci yarıya daha iyi başladık ve oyunun kontrolünü ele alarak istediğimiz oyunu oynadık. Hem kenardan hem orta alanda rakibe zor anlar yaşattık. Tabii ki rakibin kırmızı kart görmesi ile işimiz daha da kolaylaştı. Bu şekilde adil bir sonuç aldık" dedi.

HAKA KUTLU: İLK GOLDEN ÖNCE ELLE OYNAMA VARDI

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise ilk gol öncesi net bir elle oynama olduğunu söyledi. Kutlu, hakemin pozisyonu görememiş olabileceğini, bu durumu normal karşıladıklarını ancak VAR odasından bekledikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

İyi oynadıklarını fakat gol bulamadıklarını belirten Hakan Kutlu, "Öncelikle oyunu 2 bölüme ayırmalıyız: Oyuncu sayısı sahada eşitken ve değilken. Böyle değerlendirmeliyiz. Deplasmanda oynamamıza rağmen golle sonuçlanabilecek pozisyonlarımız vardı. Bu gol girişimlerinde biz takım olarak becerikli değildik. Rakibe az sayıda pozisyon verdik. Gol pozisyonunda elle oynama vardı. Ne yazık ki bizim lehimize çıkmadı. Hakem o an maçın içerisinde göremeyebilir ama VAR'dan gelen kararlar bizim lehimize haklı kararlar değildi. Yediğimiz golde elle oynama vardı. VAR'dan beklediğimiz sonucu alamadık. Oyun olarak geriye giden bir şey yok, düşüş görmedim. Gol bulamadık ama oyun olarak iyiydik. Önümüzdeki maç bizim için çok çok önemli bir maç" diye konuştu.

Yukatel Denizlispor maçının ardından
Yukatel Denizlispor maçının ardından
Yukatel Denizlispor maçının ardından
Yukatel Denizlispor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Gaziantep, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 14 Mart günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 13 bin 378 yeni vaka tespit edildi ABD'de bir partide çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor! Canlı anlatım Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Gazeteci değil de savcı gibi Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü! İlginç anlar kameraya yansıdı
Kilis'te 78 yaşındaki yaşlı adamı döverek öldüren 3 kişi tutuklandı Kilis'te 78 yaşındaki yaşlı adamı döverek öldüren 3 kişi tutuklandı         
19:46
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü         
19:24
Leicester City, Sheffield United'ı 5-0 mağlup etti Leicester City, Sheffield United'ı 5-0 mağlup etti         
19:16
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Akkuyu NGS nedeniyle Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Akkuyu NGS nedeniyle Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş         
18:55
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Eski kocasını sevgilisine vurdurttu! Talihsiz adam 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti Eski kocasını sevgilisine vurdurttu! Talihsiz adam 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti         
16:45
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı         
10:44
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 19:56:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yukatel Denizlispor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei