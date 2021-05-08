Yukatel Denizlispor maçının ardından - Son Dakika

Yukatel Denizlispor maçının ardından

08.05.2021 23:27
Yukatel Denizlispor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u, 68'inci dakikada Boupendza'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u, 68'inci dakikada Boupendza'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını ve oyuncularını tebrik ettiğini söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi:

"Zor olacağını biliyorduk çünkü ne kadar rakibimiz geçen hafta ligden düşmeyi garantilese de özellikle hücum hattında etkili oyuncuları olan bir takım. Rakibimiz bugün 5-4-1 sistemi ile oynadı, özellikle savunma arasında çok fazla alan vermediği için kenar ortalarıyla karşı pozisyon bulmaya çalıştık. Onda da ilk yarı 4 net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. Bundan dolayı üzerimizdeki baskı ve stres arttı. Sonra bir penaltı pozisyonu yaşadık, sağ olsun Munir çok güzel bir kurtarışla skoru korudu. İkinci yarı yine pozisyon aramaya devam ettik, orada da golü bulduk. 1-0 da olsa önemli bir galibiyet oldu, oyuncularımı tebrik ediyorum. Denizlispor oyuncularını da verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum, bundan sonraki süreçte Denizlispor'a başarılar diliyorum."TANDOĞAN: OYNAYABİLECEĞİMİZ EN İYİ FUTBOLU OYNADIK

Hatayspor'u mücadelelerinden ve galibiyetlerinden dolayı tebrik eden Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan: "Çok güçlü bir rakibe karşı oyun oynadık. Ligin en iyi hücum hattına sahip, en iyi organize ataklara sahip olan takıma karşı oynayabileceğimiz en iyi futbolu oynadık. Neden çünkü bugün U-19'dan üç tane oyuncumuz sahadaydı. Tüm yokluklara rağmen, sahada inanılmaz derecede bir performans sergilediler. Oyunun genel anlamında, penaltıyı atsaydık oyun çok farklı olabilirdi. Rakibin tüm etkinliklerini ortadan kaldırmaya çalıştık. Tabi zaman zaman pozisyon verdik ama bunlar olağan şeyler çünkü gencecik oyuncuları oynatmak istedik tüm yokluklara rağmen çünkü 4 tane sakatımız, 4 tane cezalımız var. Böyle bir deplasmana gelebilmek ve sahaya çıkmak kolay iş değildi. Biz yolumuza devam edeceğiz. Kazanacağımız maçı kaybettik bugün tabi ki üzgünüz" ifadelerine yer verdi.


Yukatel Denizlispor maçının ardından
Yukatel Denizlispor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Hatayspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor maçının ardından - Son Dakika Spor


Son Dakika

Geceden gündüze! Emre Belözoğlu, ilk yarı bitmeden yaptığı değişiklikle zaferi getirdi Geceden gündüze! Emre Belözoğlu, ilk yarı bitmeden yaptığı değişiklikle zaferi getirdi Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor Çin'in kontrolden çıkan roketi dünyaya yaklaşıyor! Türkmenistan'a düşebilir Çin'in kontrolden çıkan roketi dünyaya yaklaşıyor! Türkmenistan'a düşebilir Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil Kanarya'dan zirve yolunda dev adım! Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti Kanarya'dan zirve yolunda dev adım! Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti Bahar Candan'dan Şeyma Subaşı'na 'özel jet' yorumu: Bu kadın için lüks mü? Bahar Candan'dan Şeyma Subaşı'na 'özel jet' yorumu: Bu kadın için lüks mü?

Son Dakika Haberleri
17:45 Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi hayatını kaybetti
17:20 Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı
16:49 Fanatik Yahudi grupların, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlandığı öğrenildi
16:41 Maç çıkışı ortalık savaş alanına döndü! Polisle çatışmaya giren taraftarlar plastik mermi ve cop yedi
16:35 Küçükçekmece'de kamyonetin 15 yaşındaki çocuğa çarptığı feci kaza kamerada
16:30 Odaya giren kadın hayrete düştü! Kızının cansız bedenini yerde kocasını ise tavandan iple asılmış bir halde buldu
16:27 Edin Visca'nın yeni adresi Trabzonspor! Başakşehir'den söz aldı
16:04 Fenerbahçe, Alanya maçı için Tahkim Kurulu'na gitmişti! Yine ret cevabı geldi
15:47 Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell
15:23 Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz
Sergen Yalçın'dan çarpıcı hakem eleştirisi: Superman herhalde Sergen Yalçın'dan çarpıcı hakem eleştirisi: Superman herhalde         
23:36
Son Dakika: İsrail polisinden Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale Son Dakika: İsrail polisinden Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale         
23:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına çok sert tepki: İsrail terör devletidir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına çok sert tepki: İsrail terör devletidir         
22:24
Penaltı kararıyla çılgına dönen Fatih Terim, üstündeki ceketi kulübeye fırlattı Penaltı kararıyla çılgına dönen Fatih Terim, üstündeki ceketi kulübeye fırlattı         
22:01
TFF 1. Lig'deki şampiyonluk maçları şifresiz olarak yayınlanacak TFF 1. Lig'deki şampiyonluk maçları şifresiz olarak yayınlanacak         
21:49
Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti         
20:14
Evinde lider Beşiktaş'ı 3-1 geçen Galatasaray, 'Bu yarış daha bitmedi' dedi Evinde lider Beşiktaş'ı 3-1 geçen Galatasaray, 'Bu yarış daha bitmedi' dedi         
19:24
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum         
18:03
Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı         
17:21
Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı         
16:56
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi         
15:51
Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz         
15:23
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 23:46:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yukatel Denizlispor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement