Son Dakika Haberleri: Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, koşu ve ısınma çalışmalarının ardından iki grup halinde devam edildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Altınordu ile İzmir'de oynanan ve 5-3 kazanılan 5. tur ilk maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla idmanı tamamladı.

Antrenmana, sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Cristian Sapunaru ve Kibong Mbamba dışında tüm futbolcular katıldı.

Medipol Başakşehir maçında kart cezalısı sol kanat oyuncusu Zakarya Bergdich ile tedavisi devam eden Sapunaru forma giyemeyecek. Takımdan ayrı çalışan Mbamba'nın forma giyip giyemeyeceğinin ise maç günü belli olacağı öğrenildi.

Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Denizlispor, Başakşehir, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sosyal medya, Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor: İyi ki doğdun
Davutoğlu partisinin kuruluşunu öne çekti, partinin ismi anketten çıkacak Arda Turan, Galatasaray'da oynamak için can atıyor! Çıplak poz veren Rize'nin yengesi, yine sınırları zorladı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 21:44:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]