Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir maçından notlar

Yukatel Denizlispor'un Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ettiği maçta iki takım lig tarihinde 14'üncü kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 3'ünde kazanan taraf Denizlispor oldu. Başakşehir 7 karşılaşmadan galip ayrılırken, 3 mücadele de beraberlikle sona erdi.

Denizlispor'da kart cezalıları Özer Özdemir, Mustafa Yumlu, Kubilay Aktaş ve maçtan önceki gün alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Tiago Lopes bu maçın kadrosunda yer almadı. Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, Başakşehir maçına 2-0 kaybettikleri Gaziantep FK karşılaşmaya göre 4 farklı isimle çıktı. Kutlu, savunmanın ortasında Mustafa'nın yerine Leismann'a, sağ bekte Özer'in yerine Muhammet'e, sol bekte Ayman Ben Mohamed'in yerine Sakıb'a, orta sahada Kubilay'ın yerine Murawski'ye şans verdi.

Ligde evinde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan yeşil-siyahlılar, Medipol Başakşehir ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçta 3-3 berabere kalmıştı.