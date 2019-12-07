Son Dakika Haberleri: Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalışma yaptı.

Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden oyuncular Sapunaru ile Mbamba, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Sarı kart cezalısı Zakarya Bergdich ile tedavisi devam eden Sapunaru, yarın Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Mbamba'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Denizlispor, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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