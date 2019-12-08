Son Dakika Haberleri: Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir maçının ardından
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir maçının ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Gittiğimiz yol doğru. İnşallah daha da güçlenerek devam edeceğiz.

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Gittiğimiz yol doğru. İnşallah daha da güçlenerek devam edeceğiz." dedi.

Özdilek, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takımı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Heyecanı yüksek ve seyredenlerin keyif aldığı bir karşılaşma olduğunu belirten Özdilek, "Kazanabilirdik. Oyunun genel hatlarına bakıldığı zaman her iki takım açısından da önemli. Son iki haftadır kazanarak geliyoruz. Bizim ve rakibin hedefi belli. Başlarda yakaladığımız pozisyonlarda doğru tercihleri yapsak gol bulabilirdik. Dengeli bir oyun gibi görünüyor. Bugün 3 puanı da alabilirdik ama 1-1 dengeli bir skor gibi gözüküyor. Maçın gelgitleri fazlaydı. Bundan sonra daha da iyi olacağız." diye konuştu.

Özdilek, Denizlispor açısından sezon başından itibaren belki de koşu kalitesi en yüksek müsabaka olduğunu dile getirerek, "Bugün kurguladığımız oyun şekli rakipten fazla koşmaktı. Kurguladığımız oyunu görmek sevindirici. Gittiğimiz yol doğru. İnşallah daha da güçlenerek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Buruk: "Girdiğimiz çok net gol pozisyonlarını kaçırdık"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün maçın başından gol yedikleri dakikaya kadar oyuna çok rahat bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

Girdikleri çok net gol pozisyonlarını kaçırdıklarını belirten Buruk, "Oyun bizim galibiyetimiz olacak şekilde giderken, bir korner dönüşü bir geçiş golü yedik. Bu da bizi tabii 1-1'den sonra oyun olarak geriye götürdü. Özellikle ilk yarıdaki oyun, golü bulduğumuz dakikaya kadarki oyun, girdiğimiz pozisyonlar, aslında bu sezonki en iyi maçlarımızdan birisini oynamamıza rağmen sonlandıramadık." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, oyuncularını kutlayarak, "Ancak beraberlik istediğimiz bir sonuç değildi. Son dakika golü yiyip maçı da kaybedebilirdik. 8-2 kazanabilirdik pozisyonlara baktığımızda. Ancak futbolda başta ve sonra kaçırdı diye bir şey yok." diye konuştu.

Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Denizlispor, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:11 Kaynak: AA
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