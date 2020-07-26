Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü maçının ardından

Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik sorumlusu Kenan Atik, "Trabzonspor galibiyetiyle ligde kaldık." dedi.

Atik, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yenildiklerini ancak buna rağmen ligde kalmayı başardıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

İki haftadır son saniyede yedikleri gollerle mağlup olduklarını hatırlatan Atik, şöyle konuştu:

"Ligden düşmenin eşiğine kadar geldik. Trabzonspor galibiyetiyle ligde kaldık. Denizlispor TFF 1. Lig'de zor günler geçirmişti. Bu ligde uzun yıllar kalmayı hak eden bir takımız. Amacımız da bu olmalı. Tekrar o acı günleri yaşamamak için Süper Lig'de kalmalıyız. O icraların, isyanların olduğu 1. Lig'e düşmemeliydik. Tek amacımız buydu. Bunu, ama öyle ama böyle başardık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Denizlispor'a hayırlı olsun."

MKE Ankaragücü Antrenörü Ümit Şahin, sahada mücadele eden futbolcularını tebrik ettiğini anlatarak, "Bugün maç toplantısında teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez '110 yıllık bir camianın formasının giyiyorsunuz. Sebep her ne olursa olsun aslanlar gibi çıkıp o arma için mücadele verip ve çıktığınız zaman da insanlar sizin için 'mücadele ettiler, her şeylerini verdiler ama olmadı desinler' diye konuştu. Buraya biz daha farklı gelmek isterdik. Geçen hafta çok basit goller yiyerek 3 puanı kaybettik. Orada galip gelseydik belki bu sevinci biz yaşayacaktık. Hocamız adına bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bundan sonrası için de Denizlispor'a Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.