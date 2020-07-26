Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü maçının ardından
MKE Ankaragücü maçının ardından VIDEO YOK Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü maçının ardından LEVENT ŞAHİN GEÇEN HAFTA KAZANSAK FARKLI OLURDU Süper Lig'den düşmesi kesinleştikten sonra lige son hafta Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 1-0 yenerek veda eden MKE Ankaragücü'nde Antrenör Ümit...
MKE Ankaragücü maçının ardından
VIDEO YOK
Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü maçının ardından
LEVENT ŞAHİN GEÇEN HAFTA KAZANSAK FARKLI OLURDU
Süper Lig'den düşmesi kesinleştikten sonra lige son hafta Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 1-0 yenerek veda eden MKE Ankaragücü'nde Antrenör Ümit Şahin, geçen hafta galip gelseler durumun farklı olacağını söyledi. Cezası nedeniyle maçı locadan izleyen teknik direktör İbrahim Üzülmez'in yerine basın toplantısına katılan Şahin, Bugün maç toplantısında teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez, '110 yıllık bir camianın formasının giyiyorsunuz. Sebep her ne olursa olsun aslanlar gibi çıkıp o arma için mücadele verip ve çıktığınız zamanda insanlar sizi mücadele ettiler, her şeylerini verdiler ama olmadı desinler' diye konuştu. Buraya biz daha farklı gelmek isterdik. Geçen hafta çok basit goller yiyerek 3 puanı kaybettik. Orada galip gelseydik belki bu sevinci biz yaşayacaktık. Hocamız adına bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bundan sonrası için de Denizlispor'a Süper Lig'de başarılar diliyorum dedi.
KENAN ATİK DENİZLİSPOR'A HAYIRLI OLSUN
Ankaragücü mağlubiyetine rağmen Süper Lig'de kalmayı başaran Denizlispor'da Antrenör Kenan Atik, lige tutundukları için mutlu olduklarını söyledi. Atik, maçın ardından, İki haftadır son saniyede yediğimiz gollerle mağlup oluyoruz. Ligden düşmenin eşiğine kadar geldik. Trabzonspor galibiyetiyle ligde kaldık. Denizlispor TFF 1. Lig'de zor günler geçirmişti. Bu ligde uzun yıllar kalmayı hak eden bir takımız. Amacımız da bu olmalı. Tekrar o acı günleri yaşamamak için Süper Lig'de kalmalıyız. O icraların isyanların olduğu 1. Lig'e düşmemeliydik. Tek amacımız buydu. Bunu ama öyle ama böyle başardık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Denizlispor'a hayırlı olsun diye konuştu.
- Denizli
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 04:25
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika Spor
Son Dakika Sezonu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması: Transfer sezonu açıldığında gerekli açıklamalar yapılır Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi 24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı 3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı İspanya'da hızla artan koronavirüs vakaları, ikinci dalga korkusu yaşatıyor Alex de Souza'dan son maçına hazırlanan Emre Belözoğlu için paylaşım: Birçok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor